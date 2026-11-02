02.11.2026 11:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 51

Дейност на сектор БДС – Сливен за месец октомври

Уважаеми граждани,

Напомняме на всички жители на област Сливен, че могат да подадат заявление за подмяна на личната си карта преди срока на изтичане на валидността й.

До края на 2026 година изтича валидността на 2 046 лични карти и 9 152 паспорти:

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 25, 56€ до 127, 82€. Същата глоба се налага и в случаите, когато паспорт не се върне в поделенията на „БДС“ в рамките на три месеца след датата на изтичане на валидността.

Работно време на звена БДС Сливен и Нова Загора в делнични дни:

От 08.00 ч. до 18.00 ч. без обедна почивка.

Звена БДС в РУ –Котел и в РУ – Твърдица работят с работно време от 8.30 – 12.00 часа и 13.00 - 17.30 часа.

Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

• лична карта и/или паспорт

• удостоверение за събития свързани с издаването на документи

Информацията за натовареността по РУ за месец октомври 2026 може да видите в прикачения файл.

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефон: 044/644-355.