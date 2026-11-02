02.11.2026 12:24 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 31 минути | 40

От 1.11. до 15.11.2026г. в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава

Доброплодни“ - Сливен е експонирана художествено-документалната изложба

„Будители от Сливен и Сливенския край“

Изложбата е посветена на видни възрожденци от Сливен и Сливенския край –

просветители, книжовници, стопански дейци и борци за свобода и църковна

независимост, чиито дела и светли духовни образи трябва да останат съхранени

вечно живи в сърцата на потомците. В експозицията, в шест витрини със снимки,

редки и ценни издания от фондовете на библиотеката, документални материали и

др. са представени най-ярките моменти от живота и делото на Георги С. Раковски,

д-р Петър Берон, Добри Желязков - Фабрикаджията, Сава Доброплодни, Добри

Чинтулов, д-р Иван Селимински, Иван Добровски, д-р Георги Миркович,

воеводите Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Стоил войвода и Таньо войвода,

Георги Икономов. В изложбата са представени и уникалните портрети на тези

бележити личности, рисувани от известния български художник Петър

Станимиров и подарени на РБ “Сава Доброплодни“.

Във входното фоайе на библиотеката са изложени и портретите на Паисий

Хилендарски, Неофит Бозвели, Васил Левски, Христо Ботев, Захарий Стоянов,

Петко Славейков, Иван Вазов и други бележити българи, пред чийто патриотизъм

и служба „в ползу роду“ се прекланяме и днес. Вглеждайки се в техните ликове и

дела, ние се докосваме до самия извор на нашето национално достойнство.

Посланието на изложбата „Будители от Сливен и Сливенския край“ е младите

сливенци да преоткрият дълбокия смисъл на делата на тези бележити личности,

начертали пътя към свобода, духовно и политическо възкресение и независимост

на България, и да пазят техния пример завинаги в сърцата си.

Изложбата може да бъде посетена всеки делничен ден от 8:30 до 17:30ч. до

15.11.2026г. включително.