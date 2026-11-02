От 1.11. до 15.11.2026г. в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава
Доброплодни“ - Сливен е експонирана художествено-документалната изложба
„Будители от Сливен и Сливенския край“
Изложбата е посветена на видни възрожденци от Сливен и Сливенския край –
просветители, книжовници, стопански дейци и борци за свобода и църковна
независимост, чиито дела и светли духовни образи трябва да останат съхранени
вечно живи в сърцата на потомците. В експозицията, в шест витрини със снимки,
редки и ценни издания от фондовете на библиотеката, документални материали и
др. са представени най-ярките моменти от живота и делото на Георги С. Раковски,
д-р Петър Берон, Добри Желязков - Фабрикаджията, Сава Доброплодни, Добри
Чинтулов, д-р Иван Селимински, Иван Добровски, д-р Георги Миркович,
воеводите Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Стоил войвода и Таньо войвода,
Георги Икономов. В изложбата са представени и уникалните портрети на тези
бележити личности, рисувани от известния български художник Петър
Станимиров и подарени на РБ “Сава Доброплодни“.
Във входното фоайе на библиотеката са изложени и портретите на Паисий
Хилендарски, Неофит Бозвели, Васил Левски, Христо Ботев, Захарий Стоянов,
Петко Славейков, Иван Вазов и други бележити българи, пред чийто патриотизъм
и служба „в ползу роду“ се прекланяме и днес. Вглеждайки се в техните ликове и
дела, ние се докосваме до самия извор на нашето национално достойнство.
Посланието на изложбата „Будители от Сливен и Сливенския край“ е младите
сливенци да преоткрият дълбокия смисъл на делата на тези бележити личности,
начертали пътя към свобода, духовно и политическо възкресение и независимост
на България, и да пазят техния пример завинаги в сърцата си.
Изложбата може да бъде посетена всеки делничен ден от 8:30 до 17:30ч. до
15.11.2026г. включително.