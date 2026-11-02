Областният управител Михаил Кашеров обсъди инвестициите и сигурността в Индустриален парк Сливен

02.11.2026 13:41 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 48 минути | 58

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров проведе ключова работна среща днес с Тодор Иванджиков – председател на Управителния съвет на АБАИ, Соломон Москона – управител на Индустриален парк Сливен, и Весела Момчева-Таун – народен представител от „Прогресивна България“.

Основна тема на разговора бяха стратегическите предимства, сигурността и потенциалът за привличане на инвестиции в Индустриален парк Сливен.

Паркът е официално регистриран като Тип А, което позволява развитието на всякакъв вид производствена и стопанска дейност с изключение на индустрии, свързани с вредни химикали и замърсители. Този профил гарантира екологичносъобразно и устойчиво икономическо развитие на региона.

По време на срещата бе подчертано, че се работи изключително активно по привличането на нови инвеститори. Като огромно стратегическо предимство за парка бе посочено разположеното в него летище, което е 100% общинска собственост и предоставя отлични логистични и транспортни възможности.

Специално внимание по време на разговорите бе обърнато на сигурността на територията на обекта. Обсъдени бяха плановете за физическа и видеоохрана, изграждането на модерни ограждения на парка, както и внедряването на метеорологична станция и рентгенови системи за детекция на метал, които да гарантират най-високо ниво на безопасност и контрол.

Във връзка с инфраструктурното обезпечаване на терена предстои да бъде потърсено съдействие от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Целта е наличната към момента електрическа мощност от 5 мегавата да бъде увеличена на 20 мегавата, за да се отговори на нуждите на бъдещите големи производствени предприятия.

Освен икономическите аспекти проектът има и важна социална насоченост. Предвижда се организирането на среща с ученици от региона, чиято цел е младежите да бъдат запознати отблизо с възможностите за професионална реализация в сферата на авиацията.