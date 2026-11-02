02.11.2026 15:53 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 11 минути | 4

Средно училище „Йордан Йовков“ в Сливен вече разполага с достъпна архитектурна среда, осигуряваща равнопоставен достъп до образователната инфраструктура за всички трудно подвижни деца и служители на учебното заведение.

Идеята за асансьор в училището е на майка на дете със специални образователни потребности, а възложител на проекта е Община Сливен. Новоизграденият асансьор е външен, с пет спирки, обслужващ всички етажи на училищната сграда. Съоръжението е разположено по северозападната фасада на сградата и осигурява директен достъп до коридорите на всеки етаж.

В рамките на проекта е изграден и нов автомобилен вход към двора на училището от ул. „Дамян Войвода“. Изпълнена е рампа за инвалидни колички, осигуряваща безпрепятствен достъп до асансьора и сградата.

С изпълнението на проекта е осигурена съвременна, функционална и достъпна среда, съответстваща на европейските изисквания за достъпност и социално приобщаване. Стойността на строително-монтажните работи е малко над 95 000 евро, а средствата са осигурени от бюджета на Община Сливен.

Проектът е важна стъпка към създаването на равни възможности за всички ученици и утвърждаването на училището като достъпна, безопасна и подкрепяща образователна среда. Чрез подобряването на инфраструктурата се създават условия за по-голяма самостоятелност, комфорт и пълноценно участие на всяко дете в училищния живот.

Община Сливен продължава да работи за подобряване на образователната инфраструктура и за създаване на достъпна среда, в която всяко дете има равен шанс за образование и развитие.

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