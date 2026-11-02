Сливен, кратки вечерни новини, 02.11.2026 г., понеделник

02.11.2026 15:59 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 189

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров проведе работна среща с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АБАИ) Тодор Иванджиков, управителя на Индустриален парк Сливен Соломон Москона и народния представител от „Прогресивна България“ Весела Момчева-Таун

Валидността на общо 11 198 лични документа на жители на област Сливен изтича до края на 2026 г.

Художествено-документалната изложба „Будители от Сливен и Сливенския край“ е подредена в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен.

Мащабна кампания за кръводаряване се провежда в Сливен от 1 до 30 ноември под мотото „Заедно за по-безопасни пътища“.

През изминалото денонощие екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен са реагирали на осем сигнала за произшествия.

В Сливен ще се проведе детски фолклорен концерт по повод Деня на народните будители - празничната проява, организирана от Общината, ще започне тази вечер от 18:00 часа в зала „Сливен“.

Фотографската изложба „В служба на народ и Родина“ ще гостува в Сливен на 8 ноември.