Сливен, кратки вечерни новини, 02.11.2026 г., понеделник

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров проведе работна среща с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АБАИ) Тодор Иванджиков, управителя на Индустриален парк Сливен Соломон Москона и народния представител от „Прогресивна България“ Весела Момчева-Таун
Валидността на общо 11 198 лични документа на жители на област Сливен изтича до края на 2026 г.
Художествено-документалната изложба „Будители от Сливен и Сливенския край“ е подредена в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен.
Мащабна кампания за кръводаряване се провежда в Сливен от 1 до 30 ноември под мотото „Заедно за по-безопасни пътища“.
През изминалото денонощие екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен са реагирали на осем сигнала за произшествия.
В Сливен ще се проведе детски фолклорен концерт по повод Деня на народните будители - празничната проява, организирана от Общината, ще започне тази вечер от 18:00 часа в зала „Сливен“.
Фотографската изложба „В служба на народ и Родина“ ще гостува в Сливен на 8 ноември.