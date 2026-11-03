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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 03.11.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 93

11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

16.9.2026 30.11.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално

28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно

29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно

1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно

5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно

8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно

9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно

19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно

21.10.2026 5.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА МАШИНА NESSCO ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно

26.10.2026 26.11.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

27.10.2026 3.11.2026 1 ЛЕКАР, ЕКСПЕРТ ПО ЕВН СЛИВЕН висше

29.10.2026 6.11.2026 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

29.10.2026 6.11.2026 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН средно

29.10.2026 6.11.2026 1 КОЗМЕТИК СЛИВЕН средно

2.11.2026 29.12.2026 1 ГОТВАЧ,БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно

2.11.2026 29.12.2026 1 ХОСТЕСА СЛИВЕН средно

2.11.2026 29.12.2026 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно

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