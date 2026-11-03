СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 03.11.2026

11.8.2026 10.11.2026 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
16.9.2026 30.11.2026 2 ПЕРАЧ СЛИВЕН основно/начално
28.9.2026 16.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Мечкарево средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
29.9.2026 30.11.2026 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
29.9.2026 30.11.2026 1 ПЪЛНАЧ СЛИВЕН средно
1.10.2026 18.12.2026 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
2.10.2026 30.11.2026 1 ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 1 ЗИДАРОМАЗАЧ СЛИВЕН средно/основно
5.10.2026 30.11.2026 5 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ ЯМБОЛ средно/основно
8.10.2026 2.12.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЗЪРНО СЛИВЕН средно
9.10.2026 18.12.2026 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше
9.10.2026 18.12.2026 1 ШОФЬОР, ЛИНЕЙКА СЛИВЕН средно
19.10.2026 30.11.2026 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
21.10.2026 20.12.2026 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
21.10.2026 5.11.2026 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА МАШИНА NESSCO ЗЛАТИ ВОЙВОДА средно
26.10.2026 26.11.2026 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
27.10.2026 3.11.2026 1 ЛЕКАР, ЕКСПЕРТ ПО ЕВН СЛИВЕН висше
29.10.2026 6.11.2026 1 ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно
29.10.2026 6.11.2026 1 МАНИКЮРИСТ СЛИВЕН средно
29.10.2026 6.11.2026 1 КОЗМЕТИК СЛИВЕН средно
2.11.2026 29.12.2026 1 ГОТВАЧ,БЪРЗО ХРАНЕНЕ СЛИВЕН средно
2.11.2026 29.12.2026 1 ХОСТЕСА СЛИВЕН средно
2.11.2026 29.12.2026 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ СЛИВЕН средно