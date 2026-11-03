03.11.2026 09:46 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 51

Сливен отново се обединява около каузата за по-светли и щастливи празници за децата, лишени от родителски грижи. Традиционната благотворителна кампания „Всяко дете заслужава щастие“, която се провежда два пъти в годината – за Международния ден на детето и за Коледа, стартира своето празнично издание на 20 ноември и ще продължи до 15 декември 2026 г.

Тази година инициативата получава силна институционална подкрепа в лицето на Областна администрация – Сливен. Партньорството на областния управител подчертава значимостта на каузата за местната общност и дава допълнителен импулс на мисията нито едно дете в региона да не се чувства забравено на светлите празнични дни.

„Всяко дете заслужава щастие“ е много повече от раздаване на подаръци. Тя е начин да се покаже, че зад всяко дете стои лична история и че всяко от тях има нужда да бъде забелязано, да получи внимание и да почувства топлина.

През 2026 г. към каузата се присъединяват рекорден брой участници – над 50 представители на местния бизнес, училища, учители, ученици, детска занималня, както и Филиалът на Медицински университет – Варна.

Важни детайли за кампанията:

Период на провеждане: От 20 ноември до 15 декември 2026 г.

Място за събиране на дарения: гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 33А.

Какво се събира: Лични подаръци за децата, сладки изкушения, книжки за оцветяване, моливи, флумастери, творчески комплекти и коледна украса.

Финансиране: Организаторите изрично подчертават, че кампанията НЕ събира парични средства. Подкрепата се изразява единствено под формата на конкретни подаръци, вещи и продукти.

Паралелно с личните подаръци, партньори на кампанията ще осигурят храна, празнични лакомства и книги, които да внесат допълнителна радост в ежедневията на децата.

Организаторите изразяват своята дълбока благодарност към областния управител, всички бизнес партньори, образователни институции и граждани, които застават зад идеята. Заедно те доказват, че не е необходимо да промениш целия свят, за да промениш света на едно дете – понякога е достатъчна само една книга, една картичка или един топъл жест на внимание.