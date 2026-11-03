03.11.2026 11:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 63

AMD пусна опционалния драйвер AMD Software: Adrenalin Edition™ 26.10.2, който включва подобрения в стабилността за Valor Mortis при графични карти от серията Radeon™ RX 7000, Death Stranding 2: On the Beach при графични карти от серията Radeon RX 9000 и FINAL FANTASY RESONANCE при процесори от серията Ryzen™ AI MAX PRO 400.

По-рано тази седмица AMD пусна и AMD FSR™ SDK 2.4 за разработчици, като за първи път въвежда технологиите AMD FSR „Redstone“ във Vulkan® – с функционалност, напълно съпоставима с тази в DirectX® 12 по отношение на мащабирането (Upscaling) и генерирането на кадри (Frame Generation) с AMD FSR.

Заглавията за Vulkan, които интегрират AMD FSR SDK 2.4 или по-нова версия, могат да използват AMD FSR Upscaling 4.1.2, а при графичните карти от серията Radeon RX 9000 – и FSR Frame Generation 4.0.2. Съществуващите игри за Vulkan, които използват FidelityFX™ Super Resolution 3.1, не се надграждат автоматично до FSR, базиран на машинно обучение (ML), чрез драйвера.

За повече информация относно AMD FSR SDK 2.4 – включително FSR Upscaling 4.1.2, който вече поддържа графични карти от серията Radeon™ RX 6000 и избрани процесори Ryzen™, както и актуализации на AMD FSR Frame Generation, управление на темпото на кадрите (frame pacing) и други – посетете блога за AMD GPUOpen.

Потребителите могат да изтеглят най-новата версия на AMD Software: Adrenalin Edition тук.