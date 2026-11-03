Есенното творчество в РИМ - Сливен продължава

03.11.2026 11:05 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 53

Есента променя дните ни. Събира ни по-често у дома, оставя листа по пътеките и ни дава време да забележим онова, покрай което сме минавали цяло лято.

В цветовете и формите ѝ има начало за много детски идеи. Едно листо може да стане рисунка, а шепа кестени - цяла история.

РИМ - Сливен кани децата на творческа работилница, посветена на есента. Ще разглеждаме със сетивата си, ще измисляме с ума си и ще творим с ръцете си, за да дадем свой образ на сезона.

Кога: 07.11.2026, събота, от 10:00 до 12:00 часа, или от 14:00 до 16:00 часа

Къде: сградата на РИМ - Сливен

Необходимо е предварително записване на тел. +359 879 19 79 99, Станоела Ингилизова, музеен педагог.

Очакваме Ви!