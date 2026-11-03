Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 03.11.2026 г.

03.11.2026 11:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 72

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 02.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 03.11.2026

ОДМВР-Сливен

Криминалисти от РУ-Сливен са задържали двама за кражба от частен имот. Сигналът е получен в края на месец октомври. Неизвестен извършител е проникнал в жилището на 40-годишна жена в град Сливен. Откраднати са мобилен телефон и лични документи. След проведените издирвателни действия извършителите са установени- криминално проявени мъж на 37 години и 39-годишна жена. Те са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Откраднатите вещи са установени и приобщени към воденото досъдебно производство.

За по-малко от 2 часа полицейски служители от РУ-Сливен са намерили 13-годишно момче, обявено за издирване. Детето е напуснало дома си вчера в ранния следобед и след като не е отговаряло на обажданията на своите родители те са подали сигнал на телефон 112. Предприети са незабавни действия от служители към сектор „Криминална полиция” и участък „Петолъчка” в РУ-Сливен. Полицейските екипи намират детето на няколко километра от селото, в което живее. То е вървяло пеш, било е в добро здравословно състояние. Предадено е на родителите.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.