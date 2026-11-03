03.11.2026 11:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 79

Министър-председателят Румен Радев проведе среща днес със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър, който е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В рамките на разговора бяха обсъдени аспекти на стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката. Откроено беше стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийна и дигитална свързаност на Европа. Тема на срещата бе и партньорството в сферата на отбраната и средата за сигурност в Черно море.