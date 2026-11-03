03.11.2026 13:12 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 60

Оранжев код за обилни валежи е в сила днес за Сливен и още 18 области в страната. Очакват се количества между 35 и над 55 литра на квадратен метър за денонощието.

Превантивно още в началото на есента екипите на Община Сливен са извършили почистване на дъждоприемните шахти и канали. В трите най – критични точки в града, в които обичайно се събират големи количества вода при интензивни валежи – ЖП гара, района на Технополис и Колодрума, канализацията е изчистена от наноси, пръст, клони и други материали, като е осигурено нормално оттичане на водата.

За справяне със затлачванията, особено през есенния сезон от паднали листа и боклуци, служителите на сметосъбиращата фирма и Общинско предприятие „Озеленяване“ регулярно почистват уличните канализационни клонове и ревизионните шахти.

Тъй като днес се очаква валежите да се засилват в ранния следобед, има риск от локални наводнения, аквапланинг и затруднения в трафика, предупреждават синоптиците.

Екипите на Община Сливен са в готовност за реакция при нужда. Към момента времето в общината е спокойно и няма сигнали за критични ситуации, съобщиха от отдел ,,Сигурност и управление при кризи”. Падналото количество дъжд през последното денонощие е 6 л/кв.м.

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