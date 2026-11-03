Областната администрация и РИК изразиха взаимна благодарност

03.11.2026 13:55 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 78

В дух на висок професионализъм и отлично институционално партньорство председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Сливен Минко Стефанов изрази официална и дълбока благодарност към областния управител Михаил Кашеров и целия екип на Областната администрация за оказаното цялостно съдействие, безупречната логистика и ключовия принос за успешното и спокойно провеждане на изборния процес в региона.

От своя страна областният управител Михаил Кашеров даде изключително висока оценка за дейността на изборната администрация. Той подчерта, че е силно впечатлен от перфектната координация и оперативност на комисията, която по думите му категорично е доказала, че е един от най-ефективните и авторитетни екипи в цялата страна.

В рамките на срещата председателят на комисията Минко Стефанов обяви, че предстои да бъде внесен подробен аналитичен доклад за цялостната дейност по време на вота. Той акцентира върху факта, че по време на изборния ден са извършени щателни проверки в над 230 секции на територията на областта. Благодарение на този засилен мониторинг бе подсигурена напълно спокойна, сигурна и законосъобразна среда за работа на секционните избирателни комисии в полза на прозрачността на вота.