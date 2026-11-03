В Букурещ се проведе първият симпозуим посветен на Антон Пан

03.11.2026 14:16 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 66

На 30 октомври 2026 г. в Букурещ се проведе първото издание на симпозиума „Антон Пан“, организиран от Националния музей на румънската литература в партньорство с Асоциацията за култура и традиции „Антон Пан“, Сдружение „Ти си Сливен“ и Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен. В него се включиха български и румънски изследователи, както и представителите от Сливен, сред които бе и колегата Петя Димитрова, гл. екскурзовод.

Събитието бе посветено на многостранната личност на Антон Пан – писател, композитор, фолклорист и преподавател по църковна музика, роден в Сливен, чийто културен принос се разгръща в румънска среда. Неговото творчество отразява културните пресечни точки на Балканите и историческите връзки между Румъния и България.

Първото издание на симпозиума се фокусира върху утвърждаването си като значим културен форум за споделено румънско-българско литературно, музикално и духовно наследство. Събирайки гости, както от Румъния, така и от България, успяхме да създадем пространство за междукултурен диалог, обмен на идеи и популяризиране на общите и за двата народа ценности.

Основната ни цел бе да се насърчи изследването и популяризирането на живота и творчеството на Антон Пан, да се доближи неговото наследство до широката общественост, да се подчертае непреходната значимост на приноса му в контекста на европейския междукултурен диалог и всичко това да послужи като основа за дълготрайно сътрудничество – такова, което обединява хора, идеи и ценности както от Румъния, така и от България.