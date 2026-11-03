Културни и духовни събития през ноември в община Котел

03.11.2026 14:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 37 минути | 48

Разнообразна програма от културни, духовни и възпоменателни събития очаква жителите и гостите на община Котел през месец ноември. В календара са включени поклонение по повод Архангелова Задушница, отбелязване на годишнина от рождението на писателя Йордан Йовков, чествания по повод Въведение Богородично – Ден на християнското семейство, театрална постановка и традиционният Андреевден в Жеравна.

Началото на програмата ще бъде поставено на 7 ноември (събота) с поклонение по повод Архангелова Задушница. В 11:00 ч. в двора на храм „Св. Троица“ в Котел ще бъдат поднесени цветя пред паметника на Георги Симеонов – Гаджал войвода, „Войника на века“, и пред паметната плоча на опълченците, участвали в освободителните войни.

На 9 ноември (понеделник) ще бъдат отбелязани 146 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков. По този повод от 11:00 ч. в Къща музей „Йордан Йовков“ в Жеравна ще се проведе лекция, съпътствана от презентация. Организатори са Исторически музей – Котел и Къща музей „Йордан Йовков“ – Жеравна.

В периода 19–21 ноември акцент в програмата ще бъде Въведение Богородично – Денят на християнското семейство. На 19 ноември (четвъртък) Народно читалище „Съгласие – Напредък 1870“ – Котел ще организира отбелязване на празника. На 21 ноември (събота) от 8:30 ч. в храм „Св. Троица“ в Котел ще бъде отслужена празнична Света литургия. Денят на християнското семейство ще бъде отбелязан и в село Мокрен с инициатива на НЧ „Просвета – 1919“.

На 23 ноември (понеделник) любителите на театъра ще могат да гледат комедията „Петък 13“ с участието на Мариана Миланова, Христо Гърбов и Мария Сапунджиева. Представлението ще започне в 18:30 ч. в голямата зала на НЧ „Съгласие – Напредък 1870“ – Котел.

Ноемврийската програма ще завърши на 30 ноември (понеделник) с традиционното отбелязване на Андреевден в Жеравна, организирано от НЧ „Единство – 1870“.

Община Котел кани жителите и гостите на населените места да се включат в събитията и да бъдат част от културния и духовния живот на общината.