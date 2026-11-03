03.11.2026 16:07 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 65

Кметът на община Сливен Стефан Радев изрази несъгласие с предложения проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Той предвижда закриване на самостоятелни структури на регионалните дирекции в 15 области, сред които и Сливен.

Кметът отправя възражението си чрез становище до министър-председателя Румен Радев, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и председателя на парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев. Кметът посочва, че подобна промяна ще затрудни достъпа на гражданите до социална подкрепа и ще наруши изграденото взаимодействие между институциите.

Община Сливен обхваща 44 населени места и град Сливен, като в част от тях има концентрация на население от уязвими групи и високи нива на безработица.

“Закриването на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Сливен и прехвърлянето на функциите ѝ към дирекцията в Стара Загора ще доведе до загуба на областна експертиза и ще затрудни оперативната работа по конкретни случаи”, смята Стефан Радев.

Регионалната дирекция е партньор на Общината при провеждането на държавните политики в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания. Нейни експерти участват в работата на Съвета по въпросите на социалните услуги, в процесите по закриване на ДПЛУИ „Качулка“, както и в работни срещи за обсъждане на случаи на граждани, нуждаещи се от спешна подкрепа.

Сериозни са притесненията на кмета по отношение на приемната грижа. Областният екип по приемна грижа към община Сливен работи в тясно сътрудничество с регионалната дирекция. При евентуално прехвърляне на функциите Комисията по приемна грижа в Стара Загора ще трябва да обслужва и общините от област Сливен. Това би затруднило процедурите и би наложило кандидатите за приемни семейства и социалните работници, извършили тяхното проучване, да пътуват до Стара Загора за участие в заседанията на комисията.

„Това е предпоставка за намаляване на броя на приемните семейства в община Сливен, което ще има негативни последици за всяко дете в риск“, посочва в становището си Стефан Радев.

Кметът обръща внимание и на затрудненията, които промяната би създала за възрастните хора, хората с ниски доходи и гражданите без дигитални умения и собствен транспорт. За тях достъпът до ръководството и експертите на регионалната дирекция в друг град би означавал допълнителни финансови и организационни затруднения.

Според Стефан Радев отдалечаването на регионалния контролен орган от населените места може да забави реакцията при спешни случаи, свързани със закрила на деца в риск и защита на уязвими граждани.

В заключение кметът заявява, че предложеният проект може да доведе до влошаване на качеството на социалната подкрепа, затруднения в работата на комисиите по приемна грижа и ограничаване на достъпа на гражданите до институционална защита. Той настоява да бъдат отчетени специфичните потребности на населението и създаденото междуинституционално сътрудничество в област Сливен.

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