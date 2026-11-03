Сливен, кратки вечерни новини, 03.11.2026 г., вторник

Служители на полицията в Сливен откриха 13-годишно момче, обявено за издирване, за по-малко от два часа.
Представители на Областната администрация в Сливен и Районната избирателна комисия (РИК) изразиха взаимна благодарност за съвместната работа и добрата организация на изборния процес.
Дъждоприемните шахти и канализационните канали на територията на община Сливен са почистени превантивно, като е осигурено нормалното оттичане на дъждовната вода.
Община Сливен работи по създаването на ново мобилно приложение, което ще осигурява на гражданите бърз достъп до информация, електронни услуги и връзка с общинската администрация.
През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.
Коледното издание на благотворителната инициатива „Всяко дете заслужава щастие“ ще се проведе в Сливен от 20 ноември до 15 декември 2026 г.
„Топлофикация-Сливен“ започна поетапното пускане на отоплението за сезон 2026–2027 г. заради понижаването на температурите и постъпили заявления от потребители.