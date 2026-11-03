Сливен, кратки вечерни новини, 03.11.2026 г., вторник

03.11.2026 16:21 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 41 минути | 137

Служители на полицията в Сливен откриха 13-годишно момче, обявено за издирване, за по-малко от два часа.

Представители на Областната администрация в Сливен и Районната избирателна комисия (РИК) изразиха взаимна благодарност за съвместната работа и добрата организация на изборния процес.

Дъждоприемните шахти и канализационните канали на територията на община Сливен са почистени превантивно, като е осигурено нормалното оттичане на дъждовната вода.

Община Сливен работи по създаването на ново мобилно приложение, което ще осигурява на гражданите бърз достъп до информация, електронни услуги и връзка с общинската администрация.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.

Коледното издание на благотворителната инициатива „Всяко дете заслужава щастие“ ще се проведе в Сливен от 20 ноември до 15 декември 2026 г.

„Топлофикация-Сливен“ започна поетапното пускане на отоплението за сезон 2026–2027 г. заради понижаването на температурите и постъпили заявления от потребители.