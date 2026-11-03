ДА СИ СПОМНИМ ЗА НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА

03.11.2026 17:15 , Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час | 104

На днешната дата Надежда Захариева щеше да навърши 82 години – родена на 3 ноември 1944 година в село Радово, Трънско. Детството си прекарва в днешния град Сандански и отива да учи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в специалност „Френска филология“. Стихове започва да пише още като ученичка, а с Дамян Дамянов се запознава като студентка първокурсничка. Двамата се женят през 1964 година и до смъртта на поета през 1999 година Надежда Захариева е негова муза, подкрепа, коректив и опонент. Същевременно не спира и собствения си поетичен път – автор е на повече от 20 стихосбирки, белетристични произведения, както и на текстовете на много от най-обичаните български песни.

Верен приятел на гимназията ни, Надежда Захариева беше наш гост всяка зима, когато отбелязваме рождения ден на Дамян Дамянов – патронен празник на училището. Имахме щастието да се докосваме до живото ѝ слово, разказите и спомените ѝ от съвместния им живот и неизчерпаемата ѝ мъдрост и радост от живота.

Споделяме отново последното интервю, което Надежда Захариева даде пред нашите ученици през януари 2025 година:

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Отново през 2025 година – по повод 90-годишнината от рождението на Дамян Дамянов, на сайта на гимназията, публикувахме аудиокниги – диалог между произведенията на Надежда Захариева и Дамян Дамянов:

https://hg.sliven.net/audio-book