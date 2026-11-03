Денят на народните будители в нашето училище: Слово, признателност и специален жест

03.11.2026 19:48 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 37 минути | 30

Учениците и учителите от ОУ "Елисавета Багряна" отбелязаха Деня на народните будители с вдъхновяваща инициатива, която огласи училищния двор и сплоти училищната общност.

Празничният ден започна по необичаен и вълнуващ начин. Членовете клуб „Млади възрожденци“ при ОУ „Елисавета Багряна“ организираха тържествено четене по училищната радиоуредба. През голямото междучасие гласът на талантливия ни рецитатор Калоян Русев пренесоха всички присъстващи в света на българската духовност. Инициативата напомни на всички, че будителството започва от силата на словото и уважението към родния език.

Веднага след края на празничната програма се състоя и още едно специално събитие. В знак на благодарност за високия устрем, творчеството и отличното представяне през годината, последва изненадващ подарък на брандирани училищни вратовръзки от ръководството на училището. Елегантният аксесоар бе връчен лично на най-активните членове. Новите вратовръзки ще се превърнат в официален символ на клуба за всички бъдещи публични изяви.

Ръководството на училището изказва специални благодарности на всички млади будители, които доказаха, че пламъкът на знанието и духовността продължава да свети силно в сърцата им!