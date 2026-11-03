Община Сливен предупреждава за пропаднал участък на бул. „Христо Ботев“

03.11.2026 21:26 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 34 минути | 35

С повишено внимание трябва да преминават водачите на моторни превозни средства по едното платно на бул. „Христо Ботев“ – от кръговото кръстовище в посока бул. „Панайот Хитов“.

Заради некачествено изпълнение на ремонтни дейности от страна на експлоатационните дружества и обилните валежи е пропаднала част от пътното платно. Мястото е обозначено със съответната сигнализация, която предупреждава шофьорите за възникналата опасност и да повиши вниманието им.

Община Сливен е подала сигнал до дружествата, за да бъдат предприети необходимите действия за отстраняване на проблема.

Утре ще се проведе среща, за да се уточни максимално бързо нужното за предприемане на ремонтни дейности.

Община Сливен призовава водачите да шофират внимателно, да спазват поставената сигнализация и да се съобразяват с пътната обстановка.

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