СТАРТ НА ПРАЗНИЧНАТА СЕДМИЦА СЪС СПОРТ, ЕМОЦИИ И УСМИВКИ!

04.11.2026 11:24 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 47 минути | 35

С много настроение, движение и спортен ентусиазъм започна празничната седмица на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен!

На 3 ноември учениците от начален етап се включиха в щафетни игри, изпълнени с предизвикателства, забавление и приятелско съревнование. Малките участници показаха бързина, ловкост и най-вече умение да бъдат истински отбор – да си помагат, да се подкрепят и да споделят радостта от играта.

Така с много усмивки, положителни емоции и спортен дух поставихме началото на една специална седмица, посветена на нашето училище!