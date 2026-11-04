04.11.2026 11:08 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 49 минути | 54

Сливенският ансамбъл за народни песни и танци беше специален гост на празничния концерт в Тараклия, посветен на 40-годишнината на Ансамбъл „Родолюбие“ и Деня на бесарабските българи, който се отбелязва на 29 октомври.

Поздравление за празника отправи от фейсбук страницата си кметът на община Сливен Стефан Радев. „Този ден е повод да отдадем признание на хилядите наши сънародници, които далеч от пределите на България през поколенията са съхранявали българския език, традиции, вяра и култура. Със своята памет и принадлежност те доказват, че Родината не се измерва единствено с граници – тя живее в думите, в обичаите, в песента и в сърцето“, написа сливенският кмет. Той отбеляза още, че днес е важно да се съхраняват връзките между хората, които споделят общ език, култура и историческа памет, да се предават на младите – с уважение към миналото и с увереност в бъдещето.

Юбилейната вечер в Тараклия събра на една сцена състави от България и Република Молдова, превръщайки се в празник на българския фолклор, традициите и връзката между поколенията.

Сливенските изпълнители представиха специална програма, с която допринесоха за атмосферата на събитието и за културния обмен между двете страни. Артистите от Града под Сините камъни, заедно със състава на „Родолюбие“ и Ансамбъл „Флуераш“ от Молдова, изпълниха вечерта с колорит, много радост и настроение.

В края на концерта представителите на трите състава излязоха заедно на сцената – символичен финал на вечер, посветена на приятелството, фолклора и общите културни корени.

Участието на Сливенския ансамбъл за народни песни и танци в юбилея на „Родолюбие“ е още един пример за силата на българското културно присъствие и за ролята на фолклора като мост между България и българските общности зад граница.