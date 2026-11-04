Сливен присъства на световната карта на новата енергетика

04.11.2026 11:16 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 61

Кметът на Сливен Стефан Радев присъства на официалното откриване на новата база на сливенската енергийна компания „Солар Сървис“. Инженеринговата фирма е специализирана в проектирането, изграждането, мониторинга и техническата поддръжка на фотоволтаични електроцентрали. Тя предлага комплексни решения за индустрията, бита и инвеститорите във възобновяема енергия, съобразени с техническите особености и икономическите цели на всеки проект.

Кметът, заедно с двамата собственици - Ивайло Видев и Костадин Новаков, прерязаха лентата на тържествена церемония.

В новата си база компанията предлага и магазин за фотоволтаично оборудване, както и шоу – рум за електрически автомобили.

Стефан Радев благодари на двамата съдружници, че с активната си работа поставят Сливен на световната карта на новата енергетика. „Аз съм сигурен, че няма човек в нашия регион, който да се е занимавал с бизнес или с новата енергетика, да не е получил консултация или поне съвет от вас. Пожелавам ви да бъдете все така близо до хората, повече клиенти. В сферата, в която работите възможностите са необятни и ви благодаря, че поставяте Сливен на картата на новата енергетика не само на региона и Европа, но и на света. Пожелавам успех и в начинанието с чистата мобилност, това са тенденции, които вървят в целия свят и съм сигурен, че с присъщата ви находчивост ще бъдете в авангарда и на този бизнес“, заяви Стефан Радев.

От своя страна Ивайло Видев благодари на всички, които са повярвали, че в Сливен може да бъде създадена силна инженерингова компания. „Благодаря на Община Сливен и всички наши партньори, с които работим през годините. 15 години по – късно ние консултираме, проектираме, изграждаме и поддържаме централи в цялата страна. Зад нас стоят хиляди реализирани проекти, което ни прави една от водещите компании във фотоволтаичния бранш в България. За мен обаче има една много важна цел – все повече млади хора да виждат бъдещето си в Сливен. Нека да покажем, че и от нашия град могат да тръгнат смели решения за енергетиката на бъдещето“, каза инж. Видев.

Костадин Новаков също благодари на общинската администрация в лицето на кмета Стефан Радев за партньорството през годините. „Благодаря за подкрепата на Община Сливен, защото винаги сме имали съдействие за всичко необходимо, за да се развива нашата дейност. Ние ще отвърнем на това добро чрез обществото и гражданите. Решихме да преминем и към електромобилност, защото евтината енергия от възобновяеми източници вече е факт. Достигаме и момент, в който ще предлагаме на домакинствата съоръжения за собствено потребление и съхранение. Важно е, заради промените и събитията по света, да имаме енергийна независимост и сигурност.“, каза Новаков.

На събитието бяха представени и два хуманоидни робота, които също са част от екипа, който се състои от над 70 души. Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Йоан от храм „Преподобна Петка – Параскева Търновска“.

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