04.11.2026 11:35 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 36 минути | 38

В подкрепа на общонационалните усилия за превенция в областта на безопасността на движението по пътищата Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ подготви кратки видеа за популяризиране на темата и повишаване на обществената чувствителност, обединени под мотото „Договаряме се да се пазим“. Областна администрация – Сливен ще Ви запознае с предоставените кратки видеа с превантивна насоченост, които да допринесат за формиране на отговорно поведение сред участниците в движението.