04.11.2026 12:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 17 минути | 1

Министър-председателят напомни, че предизборната кампания е приключила и е време с нея да спрат и политическите манипулации

Трите одитни доклада на Сметната палата съдържат съкрушителна диагноза за предишни управления - финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 година много над 3%, но прикрит, за да можем да влезем в еврозоната. Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът посочи и огромните натрупани неразплатени задължения, които се стовариха върху бюджета за 2026 година и ще продължат да тежат и на бюджета за догодина.

„Въпреки тези наследени огромни проблеми, правителството ни предприема решителна крачка към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения свръхдефицит“, заяви министър-председателят. Радев акцентира също върху поетите от настоящото управление ангажименти за повишаване на доходи и пенсии, за подкрепа на децата, семействата, учениците, студентите, младите лекари и социално слабите, за реформи и повече инвестиции в стратегически сектори като отбрана, здравеопазване, образование, иновации, култура, наука, спорт. Правителството ще работи целенасочено и за създаване на условия за инвестиции и икономически растеж.

Премиерът Радев опроверга спекулациите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. „Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви Радев.

Министър-председателят напомни също така, че въпреки чувствителното поскъпване на газа, КЕВР вече взе решение да не се увеличават цените на парното и на тока за битовите потребители до края на отоплителния сезон. „Преди седмица ясно заявих, че правителството ще подкрепи това решение със своите механизми. И повтарям още веднъж - цените на тока и парното няма да се увеличава“, добави Радев и припомни, че КЕВР е независим регулатор и настоящото правителство, за разлика от други, не се меси в неговата работа. Наред с това министър-председателят отбеляза, че цената на природния газ за България остава с близо 40% по-ниска от цените на европейските пазари, което способства за запазване на конкурентоспособността на българския бизнес.