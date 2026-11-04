04.11.2026 13:21 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 23 минути | 34

16,9 литра на квадратен метър е количеството на падналия дъжд в община Сливен за последното денонощие. Няма подадени сигнали за наводнения и нанесени щети вследствие на валежите, съобщи инж. Евгений Митев, от Отдел "Управление при кризи, аварии и бедствия" в Община Сливен.

Температурата в момента в Сливен е 10 градуса. Продължава да вали слаб дъжд. Поривите на вятъра достигат до 30 – 32 км/ч.

Оранжев код за интензивни валежи е обявен за днес в област Сливен. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология(НИМХ) при Българската академия на науките(БАН). Очаква се сумарните количества валежи да бъдат между 20 и 35 л/кв.м. В отделни райони ще има интензивни локални извалявания с по-големи количества.

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