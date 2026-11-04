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КОГАТО КАПКИТЕ РАЗКАЗВАТ ЗА СВОЕТО ГОЛЯМО ПЪТЕШЕСТВИЕ!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 52

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В рамките на празничната седмица на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, в часовете по „Човекът и природата“ учениците от 4.а и 4.б клас с учител Невелина Кикьова превърнаха знанията си в истинско творческо вдъхновение.

В проектната дейност на тема „Кръговрат на водата в природата“ четвъртокласниците създадоха впечатляващи макети и рисунки, чрез които представиха непрекъснатото пътешествие на водата в природата. С много въображение и любопитство те написаха и разкази от името на една малка капка, проследявайки нейното пътуване през различните етапи на кръговрата.

Старание, творчество и знания се преплетоха в красиви ученически проекти, които показват, че ученето може да бъде истинско приключение!

Всички макети, рисунки и разкази ще бъдат подредени в изложба във фоайето на училището, където ще могат да бъдат разгледани от ученици, родители, гости и приятели на училището.

Всяка капка разказва история, а всяко дете открива света по свой начин!

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