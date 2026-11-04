04.11.2026 14:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 55

С решение на Министерския съвет днес официално стартира процедурата по програмиране и планиране на средствата за България от следващия програмен период 2028 - 2034 г. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов.

България, както и всички останали държави членки, трябва да изготви единен План за национално и регионално партньорство. Той ще съдържа инвестиции и реформи по нов механизъм. „Това ще бъде национален план, който да отговаря на приоритетите ни като държава и общество - по-висок икономически растеж, социално сближаване, образование на световно ниво, здравеопазване, достъпно в цялата страна, качествени инфраструктурни и енергийни проекти, както и такива в сферата на транспорта и свързаността, които правят икономиката и обществото ни по-силни“, заяви Пеканов.

Вицепремиерът обясни, че още през следващата седмица предстои първа официална среща с всички министерства, за да се уточнят с тях насоките за работа и как ще бъде структуриран процесът. Към разговора след това ще бъдат поканени и социалните партньори. „В следващите две седмици ще поканя и социалните партньори - синдикатите и работодателските организации, както и Националното сдружение на общините в Република България, за да започнем разговора и с тях“, допълни Пеканов.

Общата сума на плана засега не е фиксирана, тъй като на европейско ниво тече интензивен процес на преговори за размера на следващия европейски бюджет. „Водят се важни, трудни и интензивни преговори на европейско ниво относно размера на следващия европейски бюджет. Но ние трябва да планираме и вече работим интензивно“, заяви вицепремиерът. Целта е през пролетта на следващата година да е готова първа версия на българския План за национално и регионално партньорство.

Според Пеканов инвестициите трябва да бъдат ясно обосновани и съчетани с реформи, които да отговарят на специфичните за страната препоръки и най-вече да движат България напред. „Предстоят месеци на дискусии, за да изготвим план, който отговаря на националните нужди, на приоритетите на нашето правителство, както и на нуждите на цялото общество“, добави вицепремиерът.

С приемането на Решението на Министерския съвет се поставя началото на подготовката за следващия програмен период на Европейския съюз, който обхваща времевия хоризонт 2028 - 2034 г.

Процесът ще се ръководи от заместник министър-председателя по управление на европейските средства, който ще отговаря за цялостната координация на подготовката и изпълнението на Плана за национално и регионално партньорство на Република България за периода 2028-2034 г. (ПНРП), както и за провеждане на преговорите със службите на Европейската комисия. В изпълнение на тези си функции той ще бъде подпомаган от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет.

По отношение на изпълнението на Плана се възлагат функции и на заместник министър-председателя и министър на финансите, който ще отговоря за подготовката на системите за управление, контрол и одит, както и за плащанията по Плана.

Настоящото решение е първата стъпка от мащабния процес по разработване на ПНРП, който ще позволи на страната ни да използва ефективно заделения за България ресурс от следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.