Гавраилово отбелязва празника си с тридневна програма

04.11.2026 15:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 48

Сливенското село Гавраилово празнува в Деня на свети архангел Михаил. Програмата тази година ще бъде три дни. Проявите ще започнат от 6 ноември, петък. За най-малките жители и гости на празника Държавен куклен театър – Сливен ще представи постановката за деца „Спящата красавица“. Началото е от 12.30 ч. в салона на местното читалище. Входът е свободен. Спортният празник в ОУ „Найден Геров“ в селото ще започне от 13.30 ч. В навечерието на Архангеловден, 7 ноември, организаторите планират празничен концерт за жители и гости на селото. Той ще започне в 18.30 ч. в салона на читалището. В него ще участват самодейни колективи от читалищата в община Сливен. Празничният ден на свети архангел Михаил – 8 ноември, ще започне с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните жители на Гавраилово. Началото е от 11 ч. След това ще започне празничната църковна служба в храм „Свети Архангел Михаил“ в селото. През дните от 6 до 8 ноември в местното читалище ще бъде подредена изложба от рисунки, посветена на родния край и село Гавраилово.

Организатор на програмата е Кметство – с. Гавраилово, с подкрепата на Община Сливен и НЧ „Слънце – 1928“ – Гавраилово.