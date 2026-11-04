Сливен, кратки вечерни новини, 04.11.2026 г., сряда

04.11.2026 16:21 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 20 минути | 3

Сливенското село Гавраилово ще отбележи своя празник – Деня на свети архангел Михаил, с тридневна програма от 6 до 8 ноември.

16,9 литра на квадратен метър дъжд са паднали на територията на община Сливен през последното денонощие.

Областна администрация – Сливен ще представи кратки видеоматериали, посветени на безопасността на движението по пътищата.

Сливенската компания „Солар Сървис“ откри официално новата си база, в която ще развива дейността си в областта на възобновяемата енергия и електрическата мобилност.

Сливенският ансамбъл за народни песни и танци участва като специален гост в празничния концерт в молдовския град Тараклия, посветен на 40-годишнината на Ансамбъл „Родолюбие“ и Деня на бесарабските българи, отбелязван на 29 октомври.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.

Община Сливен предупреди снощи шофьорите за пропаднал участък от пътното платно на бул. „Христо Ботев“ и призова да внимават.

Четири куклени спектакъла за деца и семейства ще представи Куклен театър – Сливен в Нова Загора през ноември.