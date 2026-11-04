Община Сливен разработва мобилно приложение за градските услуги

04.11.2026 16:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 12 минути | 0

Община Сливен разработва ново мобилно приложение в услуга на гражданите, предоставяйки им бърз и удобен достъп до информация, услуги и комуникация с общинската администрация. То е адаптирано към системите Android и iOS и ще обедини на едно място информацията, електронните услуги и възможностите за комуникация с Общината. Разработката ще бъде основата на единна дигитална платформа, която ще се развива постепенно и ще използва възможностите на съществуващите общински системи. Целта е заинтересованите лица да намират необходимото на едно място, без да се налага да използват множество сайтове, приложения и отделни електронни системи. Приложението ще събира различни градски услуги в обща платформа, достъпна директно от мобилния телефон.

Проектът следва концепцията за „приложение от приложения“, при която различни специализирани модули и вече съществуващи системи, се обединяват в единен, лесен за използване интерфейс.

Разработката е с фокус градът в едно приложение. В първия етап ще се предоставя достъп до новини, културни и спортни събития, информация за градския транспорт, трафика, времето, туристическите обекти, зарядните станции за електромобили и лифта. Предвидени са и връзки - електронни услуги, включително системите за записване в детски градини и първи клас.

Една от практичните функционалности ще бъде възможността гражданите да подават сигнали до Общината директно през телефона си. Те ще могат да опишат проблем и да приложат снимка, без да е необходимо предварително да установяват коя административна структура отговаря за конкретния случай. Така приложението ще бъде не само източник на информация, но и удобен канал за пряка комуникация между гражданите и местната администрация.

Друг акцент са услугите, съобразени с потребностите на всеки гражданин. Основна идея в развитието на приложението е постепенното преминаване от обща информация към персонализирани услуги, организирани около потребностите на отделния човек.

В следващите етапи личният профил ще може да предоставя информация и функционалности според интересите и нуждите на потребителя. Сред функционалностите са известия за ремонти и аварии в избран квартал, проследяване на подадени сигнали, плащане за синя зона.

По този начин гражданите ще могат да получават не само информацията, която търсят, но и навременни известия за събития и обстоятелства, които ги засягат пряко.

Продукт - единна дигитална платформа с възможности за развитие. Мобилното приложение се разработва с идеята да бъде част от по-широка дигитална среда, която обединява съществуващите и бъдещите електронни услуги на Община Сливен. Важна роля в тази концепция има официалният общински сайт sliven.bg, който вече предоставя новини, административна информация, електронни услуги, културен календар и достъп до други общински системи.

Предвижда се мобилното приложение и сайтът да се допълват и да използват общи информационни източници и функционалности. Едно от основните предимства на проекта е модулната архитектура, която позволява постепенно добавяне на нови функционалности, без за всяка услуга да се създава отделно приложение. Този подход дава възможност за по-лесен и удобен достъп до съществуващите общински системи и направените инвестиции в тях, като същевременно се създава основа за бъдещо развитие.

В момента се работи и по наименование на разработката. Изграждането на единната платформа създава възможности и за по-нататъшното развитие на общинския сайт. Така мобилното приложение и сайтът ще могат да се развиват като взаимно допълващи се части от обща платформа, предоставяща достъп до услуги. Нови услуги, електронни справки, интерактивни карти и персонализирани функционалности, ще могат да бъдат интегрирани последователно, според потребностите и техническите възможности. Общата технологична основа ще позволи част от тези функционалности да бъдат достъпни както през мобилното приложение, така и през общинския сайт.

С разработването на мобилното приложение Община Сливен предприема стъпка към по-достъпно и удобно електронно обслужване. Основната цел не е просто създаването на още един дигитален канал, а обединяването на полезната за гражданите информация и услуги в по-персонализирана среда, която може да се развива и усъвършенства с времето.

С развитието на проекта мобилното приложение може да се превърне в основен дигитален помощник за ежедневието в Сливен, предоставящ бърз достъп до информация, административни услуги и възможности за активно участие в живота на града.