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Състезателите на ШК „Сините камъни“ записаха нови успехи в две шахматни надпревари.

, Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 20 минути | 2

Състезателите на ШК „Сините камъни“

Димитър Маринов стана държавен шампион от ученическото първенство в Боровец при момчетата до 11 години. Той завърши турнира с 6 точки от 7 възможни и спечели първото място в своята възрастова група.

Успешно беше представянето на клуба и на детския шахматен турнир „Тракийско конче“ в Стара Загора, където състезателите спечелиха общо четири медала.

Ния Малчева зае първо място при момичетата до 12 години, а Василена Очкова спечели златния медал при момичетата до 14 години.

Мартин Бакалски се класира на второ място при момчетата до 12 години, а Магдалена Желева завоюва бронзов медал при момичетата до 8 години.

От ШК „Сините камъни“ поздравиха младите шахматисти за постигнатите резултати и благодариха на родителите за подкрепата и доверието.

Снимки

Състезателите на ШК „Сините камъни“
Състезателите на ШК „Сините камъни“
Състезателите на ШК „Сините камъни“
Състезателите на ШК „Сините камъни“
Състезателите на ШК „Сините камъни“
Състезателите на ШК „Сините камъни“

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