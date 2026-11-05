Състезателите на ШК „Сините камъни“ записаха нови успехи в две шахматни надпревари.

Димитър Маринов стана държавен шампион от ученическото първенство в Боровец при момчетата до 11 години. Той завърши турнира с 6 точки от 7 възможни и спечели първото място в своята възрастова група.
Успешно беше представянето на клуба и на детския шахматен турнир „Тракийско конче“ в Стара Загора, където състезателите спечелиха общо четири медала.
Ния Малчева зае първо място при момичетата до 12 години, а Василена Очкова спечели златния медал при момичетата до 14 години.
Мартин Бакалски се класира на второ място при момчетата до 12 години, а Магдалена Желева завоюва бронзов медал при момичетата до 8 години.
От ШК „Сините камъни“ поздравиха младите шахматисти за постигнатите резултати и благодариха на родителите за подкрепата и доверието.