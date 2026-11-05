Състезателите на ШК „Сините камъни“ записаха нови успехи в две шахматни надпревари.

05.11.2026 08:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 20 минути | 2

Димитър Маринов стана държавен шампион от ученическото първенство в Боровец при момчетата до 11 години. Той завърши турнира с 6 точки от 7 възможни и спечели първото място в своята възрастова група.

Успешно беше представянето на клуба и на детския шахматен турнир „Тракийско конче“ в Стара Загора, където състезателите спечелиха общо четири медала.

Ния Малчева зае първо място при момичетата до 12 години, а Василена Очкова спечели златния медал при момичетата до 14 години.

Мартин Бакалски се класира на второ място при момчетата до 12 години, а Магдалена Желева завоюва бронзов медал при момичетата до 8 години.

От ШК „Сините камъни“ поздравиха младите шахматисти за постигнатите резултати и благодариха на родителите за подкрепата и доверието.