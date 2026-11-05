Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 05.11.2026

05.11.2026 08:35 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 13 минути | 1