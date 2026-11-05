05.11.2026 09:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 44 минути | 52

ОУ „Георги Ст. Раковски“ – с. Пъдарево, зае второ място в категория „Малки населени места“ в националното класиране на най-активните учебни заведения, участвали в Европейския ден на спорта в училище.

Инициативата се организира от Сдружение „БГ Бъди активен“ и има за цел да насърчава физическата активност, спорта и движението сред децата и учениците.

Европейският ден на спорта в училище се проведе на 25 септември 2026 г. и обедини училища и детски градини от цялата страна. Участниците организираха различни спортни прояви, игри и активности, насочени към екипността и създаването на положителна училищна среда.

Класирането беше обявено от екипа на „БГ Бъди активен“ след оценка на отчетите за проведените събития.

Второто място за училището в Пъдарево е признание за активното участие на учениците и за усилията на педагогическия екип да насърчава спорта и движението като част от ежедневието на децата.

Община Котел поздрави ръководството, учителите и учениците на ОУ „Георги Ст. Раковски“ за отличието и представянето им в националното класиране.