05.11.2026 09:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 66

На 31 октомври 2026 г. в Нова Загора се проведе първият турнир от Държавното отборно първенство по тенис на маса, „В-3“ РГ мъже – Югоизточна България, за сезон 2026/2027.

В надпреварата участваха девет отбора, които премериха сили в поредица от оспорвани срещи.

Отборът на „Загорец II“ – Нова Загора постигна три победи в четири изиграни мача и завърши турнира с актив от 7 точки.

Състезателите показаха добра подготовка, постоянство и отборна игра, като записаха успешен старт в първенството.

От Община Нова Загора поздравиха тима за представянето и пожелаха успех в следващите турнири от сезона.