05.11.2026 09:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 59

Актуализациите са от производителя, отговорността за съответствието на стокта е на продавача

Хладилници, печки, телевизори и други стоки с цифрови елементи трябва да получават софтуерни актуализации за изправното им функциониране поне две години след покупката. Те се осигуряват от производителя, но продавачите са длъжни да информират потребителя за това обстоятелство и носят отговорност за съответствието на продукта с договора за продажба, включително във връзка със задължението за предоставяне на тези актуализации.

Това припомнят от онлайн платформата “Ние, потребителите” със специален подкаст епизод. Поводът е скорошен инцидент на блокирали умни хладилници на водеща марка от Южна Корея, след като потребители приели погрешно разпространена тестова актуализация. “Този случай показва нещо важно – когато купуваме стока, чиито функции зависят от софтуер, не купуваме само хардуер. За нормалната ѝ работа могат да бъдат необходими и последващи актуализации. Българското законодателство предвижда защита и в такива ситуации. Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки задължава търговеца да предприема необходимите действия, за да информира потребителя и да му предоставя актуализации, включително свързани със сигурността, когато те са необходими за запазване на съответствието на стоката с цифрови елементи.”, обяснява авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

Тя уточнява, че не всички актуализации са еднакви. Част от тях добавят нови функции. Но свързаните със запазване на съответствието на стоката с цифрови елементи с договора за продажба са задължителни и потребителят трябва да ги инсталира в разумен срок, тъй като в противен случай може да загуби гаранцията. Продавачът няма да отговаря за несъответствието, ако е уведомил потребителя за наличието на актуализация и за последиците от неинсталирането ѝ, както и ако не е допуснал пропуски в предоставените указания за инсталиране и на тях се дължат липсата на инсталиране или неправилното инстарилане на актуализацията от страна на потребителя.

От друга страна, съгласно новите текстове в Закона за защита на потребителите, непредоставянето на информация, че актуализация ще се отрази отрицателно на функционирането на стоката (както е в случая с тези хладилници) се разглежда като заблуждаваща нелоялна търговска практика, която е забранена, коментира още Габриела Руменова.

“Ако уредът ви започне да работи неправилно след актуализация, запазете съобщенията за инсталирането ѝ, направете снимки или видео на проблема и запишете кога е възникнал. Свържете се писмено с продавача, опишете какво се е случило и поискайте решение. Запазете кореспонденцията и документите за покупката, а при необходимост потърсете сервизна диагностика”, препоръчва тя. В случай че не получите удовлетворително решение, можете да потърсите съдействие от Комисията за защита на потребителите.

Актуализациите могат да бъдат важни за сигурността и нормалната работа на умните устройства, но потребителят има право на информация и законова защита при несъответствие. Действащото законодателство вменява задължение на производителите на цифрово съдържание, цифрови услуги и стоки с цифрови елементи да предоставят коректни софтуерни актуализации за целия период на законовата гаранция. Продавачите са длъжни да информират потребителите за минималния срок, в който се осигуряват актуализациите и носят отговорност за всяко несъответствие с договора за продажба, включително в резултат от повреда след инсталирана актуализация. Преди покупка проверявайте не само функциите на уреда, но и информацията за софтуерната му поддръжка. А ако възникне проблем, документирайте го и потърсете правата си. Умната технология трябва да улеснява живота ни, а не да оставя потребителя без яснота и защита.

"Ние потребителите"