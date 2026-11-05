05.11.2026 09:23 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 57

На среща с министър-председателя Румен Радев министърът на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия Н. Кр. В. принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд заяви готовност за издигане на двустранните отношения на по-високо равнище

Гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. Това беше общата позиция, която изразиха днес министър-председателят Румен Радев и министърът на вътрешните работи на Кралството Н. Кр. В. принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд по време на среща в Министерския съвет. В срещата участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

„Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив“, заяви премиерът Румен Радев. Министър-председателят потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Саудитска Арабия за деескалация и прекратяване на военните действия в Близкия изток и осъди атаките срещу гражданската инфраструктура в страната, довели до невинни жертви и ранени.

„Виждаме голям потенциал в развитието на двустранните ни отношения в областта на инвестициите, търговията, транспорта, науката и образованието, отбранителната индустрия и енергетиката. Тази визита е не само израз на приятелството между нашите страни, но и възможност за засилване на сътрудничеството ни в борбата с организираната престъпност и тероризма, за разширяване на информационния обмен и за обединяване на усилията ни в защитата на критичната инфраструктура и гражданите“, заяви още премиерът.

Румен Радев открои подобряването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност със съседните региони като ключов въпрос за укрепване на стабилността, гарантирането на надеждни вериги на доставки и на енергийни ресурси към Европа. Във връзка с това премиерът очерта значението на участието на Саудитска Арабия в срещата на високо равнище в България, посветена на свързаността. Тази оценка се базира на предложения проект от Саудитска Арабия за доставки на енергийни суровини, формиращи нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.

От своя страна принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд подчерта готовността на Саудитска Арабия да издигне отношенията с България на ново, по-високо равнище. Той посочи, че по време на срещата си с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са обсъдили възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и противодействието на тероризма. „Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес“, допълни той.