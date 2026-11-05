05.11.2026 11:18 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 30 минути | 33

От понеделник /9 ноември/ започва мащабен ремонт на един от основните булеварди в Сливен – „Панайот Хитов“. Работата ще стартира от кръстовището на бул. „ П. Хитов“ и ул. Добри Добрев“, като поетапно ще се продължи в посока Новоселски мост. Дейностите ще се изпълняват поетапно, без спиране на движението.

Ще бъде възстановена настилката на пътното платно, ще се изградят и нови тротоари от северната страна на бул. „Панайот Хитов“ в участъка от Новоселски мост до кръстовището с ул. „Добри Добрев“. Нов тротоар ще има на площадковото пространство на паметника на Панайот Хитов, ще се подменят и бордюрите от южната страна на булеварда.

Ремонтираният участък е с дължина от малко над 1 км, от кръстовището с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Елисавета Багряна“ до кръстовището с ул. „Добри Добрев“.

Предвижда се булевардът да бъде изграден с по една лента във всяка посока, велоалея и обособяване на ленти за успоредно паркиране от двете страни на булеварда. При проектирането е въведен локален километраж, който нараства от кръстовището с бул. „Христо Ботев“ и ул. „Елисавета Багряна“ към ул. „Добри Добрев“.

Булевардът е с ширина 16 м. Всяка лента за движение е с ширина от 4 м. а лентите за паркиране - 2,2м. От дясната страна ще има велоалея с ширина 2,5 м, отделена от лентата за паркиране. В кръстовищата е предвидено обособяване на лента за ляво завиване с ширина 3 м за сметка на паркирането от двете страни. Ще се изградят повдигнати острови. Тротоарът от лявата страна на северно платно ще е само за пешеходци.

В ремонтирания участък ще се обособят три спирки на градския транспорт в посока Центъра и в посока кв. „Българка“ - две.

Работата в района ще се извършва на етапи и движението няма да се спира, но ще бъде въведена временна организация на трафика.

Стойност на ремонтните дейности е 1 865 242,94 евро, а срокът за изпълнение е 157 календарни дни.

От Община Сливен призовават всички шофьори и пешеходците да спазват пътната сигнализация и правилата за движение за осигуряване на общата безопасност. От администрацията благодарят на сливналии за търпението и молят за разбиране за временното неудобство.

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