ИНТЕРВЮТО ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕРАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

05.11.2026 13:19 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 83

Как се преминава успешно през интервю за работа в епохата на изкуствения интелект?

Отговор на този въпрос потърсиха учениците от XII клас, професия „Приложен програмист", в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен, по време на открит интегриран урок по български език и информационни технологии на тема „Интервюто и дигиталните инструменти“.

Урокът беше представен от старши учителя по български език и литература Ивелина Ангелова и инж. Димитър Желев – учител по информатика и информационни технологии.

В центъра на практическата дейност беше реалистична симулация на интервю за работа, в която изкуственият интелект влезе в ролята на интервюиращ, задаваше въпроси чрез гласова комуникация, анализираше отговорите и оценяваше представянето на кандидата по предварително разработени критерии. Те бяха съобразени с книжовноезиковите норми и насочени към изграждането на учтиво, аргументирано и адекватно речево поведение в официална комуникативна ситуация.

Специален акцент беше поставен върху дигиталната платформа InterviewAgent – Подготовка за интервю, разработена от дванадесетокласника Венцислав Колев. Тя дава възможност на кандидатите да се подготвят по конкретна обява за работа, да отговарят на генерирани въпроси, да получават анализ на своите отговори и персонализирани препоръки за по-успешно представяне.

Откритият урок показа как знанието излиза извън рамките на учебника и се превръща в умение за реалния живот. Защото в света на новите технологии успехът не зависи единствено от това какво знаеш, а и от способността да го изразиш убедително, да общуваш уверено и да използваш интелигентно възможностите на дигиталната среда.

Така училището не просто подготвя учениците за следващия изпит, а за следващата им важна среща с бъдещето.