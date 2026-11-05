Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.11.2026 г.

05.11.2026 13:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 76

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 04.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Полицията в Сливен е задържала мъж, по подозрение за извършване на тежко криминално престъпление със смъртен случай. Сигналът за престъплението е получен вчера в късния следобед. Предприети са издирвателни действия по горещи среди. За кратко време са извършени множество оперативни и заградителни мероприятия. Малко по-късно е задържан криминално проявен мъж по подозрения за извършеното престъпление. Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура -Сливен.

В работата по случая се включват служители от сектори „Противодействие на криминалната престъпност”, „Специални тактически действия”, „НТЛ” към ОДМВР-Сливен, сектор „Криминална полиция”, участъци и групи към РУ-Сливен, отдел „Охранителна полиция” и отдел „Разследване”.

Криминалисти от РУ-Сливен са задържали двама мъже за кражба на индивидуално електрическо превозно средство от частен имот. Сигналът е получен на 4 ноември. По данни на заявителя превозното средство е откраднато от двора на имота му в град Сливен. Проведени са издирвателни действия. Извършителите са установени и задържани- криминално проявени мъже на 37 и 27 години от град Сливен. Превозното средство, обект на кражбата, е иззето и приобщено към образуваното досъдебното производство.

Служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Сливен са задържали мъж на 53 години при операция по противодействие на наркоразпространението. Акцията е извършена на 4 ноември на територията на град Сливен. По първоначални данни при проверка на 51-годишен мъж са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Полицейски служители от РУ- Нова Загора са задържали две непълнолетни момчета за грабеж. Сигналът е получен на 4 ноември около 17,00 часа. 26-годишен мъж е заявил, че малко по-рано същия ден в новозагорския квартал „Шести“ е нападнат от непознати лица. След като използвали заплахи те са му отнели неголяма парична сума. В резултат на проведените незабавни издирвателни действия от криминалисти към участък „Кв. Шести“ извършителите са установени- две непълнолетни момчета от същото населено място. Задържани са 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

31-годишен мъж е задържан за кражба на вещи от товарен автомобил в град Нова Загора. Сигналът е подаден на 4 ноември около 09,30 часа. По данни на заявителя от багажника на автомобила, паркиран в новозагорския квартал „Шести“, са откраднати битови вещи. Нанесената щета е в процес на установяване. В резултат на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят е установен и задържан- криминално проявен мъж на 31 години от същото населено място. Вещите, обект на кражбата са иззети и предадени. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: 25-годишна жена е хваната да управлява лек автомобил „Ауди А5“ след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 4 ноември, около 18,30 часа в град Котел. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Задържана е за 24 часа. Автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия.