ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ В НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

05.11.2026 13:52 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час | 89

На 30 и 31 октомври в гр. Котел се проведе Шестата национална ученическа конференция „Да драснем кибрита на въстанието“ (Христо Ботев – поетът, революционерът, войводата), посветена на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание и 150 години от гибелта на Христо Ботев. Проявата е организирана от СУ „Г. С. Раковски“ с подкрепата на Община Котел и Регионално управление на образованието – Сливен. Във форума се включиха повече от 100 участници от цялата страна, като чрез филми и презентации бяха представени повече от 40 ученически разработки.

Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ се представи с три екипа, ръководени от Стиляна Маринова-Русева. Венета Динева и Валентина Митева от Xа клас представиха разработката си по темата „Христо Ботев – мъченик по пътя към свободата“; Мария Димитрова и Тияна Стефанова от XIа клас участваха с представяне на темата „Христо Ботев – носителят на най-прогресивните политически идеи“, а Марияна Пенчева и Цветелина Василева от XIIа клас работиха по темата „Христо Ботев и Любен Каравелов – поколенчески, идеологически или личностен конфликт“.

Журито отличи с втора награда представянето на Мария Димитрова и Тияна Стефанова, а всички участници в конференцията получиха сертификати.

Гордеем се с достойното представяне на нашите момичета и им пожелаваме много успехи, упоритост и постоянство!