Заместник-областният управител Димитър Величков поздрави Регионална служба „Военна полиция“ – Сливен

05.11.2026 14:09 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 49 минути | 61

Заместник-областният управител Димитър Величков поздрави ръководството и състава на Регионалната служба „Военна полиция“ – Сливен по повод отбелязването на 35-годишнината от нейното възстановяване.

По време на официалното събитие той връчи поздравителен адрес до директора на регионалната служба полковник Митко Митев от името на областния управител Михаил Кашеров.

В поздравлението си областният управител отправя най-искрени пожелания към полковник Митев и целия личен състав за здраве, висок борбен дух и нови професионални успехи. В адреса се подчертава, че изминалите тридесет и пет години са достоен период, в който структурата категорично е доказала своето ключово място в системата на националната сигурност и отбраната на страната.

По повод празника 5 ноември със заповед на директора на служба „Военна полиция“ военнослужещи и цивилни служители бяха отличени с грамоти и официална благодарност за постигнати високи резултати и проявен професионализъм при изпълнение на служебните им задължения.