05.11.2026 15:07 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 94

Опасно дърво, проблем с преминаване на автомобили във вилна зона и казус с тротоарно право бяха сред темите в приемния ден на кмета Стефан Радев. Други граждани потърсиха съдействие от кмета на Сливен по въпроси от личен и обществен характер.

Един от поставените казуси е свързан с опасно дърво, което е надвиснало над стръмен терен, където има и свличане на почвата. По случая вече е извършена проверка на място, а дървото е обследвано с оглед установяване на състоянието му и необходимите последващи действия.

Друг сигнал касае необоснованото използване на терен във вилна зона за преминаване на моторни превозни средства. Собственичка на имот в близост поиска съдействие за преустановяване на движението през имота, като посочи, че за достъп до района има регламентиран път.

В рамките на приемния ден бе поставен и въпрос, свързан с тротоарно право.

Наред с проблемите, за които потърсиха съдействие, част от посетителите изразиха благодарност към кмета и общинската администрация за разрешаването на техни предходни сигнали и проблеми.

По част от казусите кметът разпореди извършване на проверки и съдействие за решаването им.

Приемните дни на кмета на Сливен Стефан Радев, неговите заместници и секретарят на Общината се провеждат всеки първи четвъртък от месеца. Записването за среща е три дни преди насрочената дата – в понеделник от 8:30 часа, в Центъра за административно обслужване на гражданите, на източния вход на Общината.

При възникване на обстоятелства, налагащи промяна на датата на приемния ден, гражданите се уведомяват своевременно.

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