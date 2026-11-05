05.11.2026 15:57 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 35 минути | 36

Регионална служба „Военна полиция“ – Сливен отбелязва днес 35 години от своето възстановяване.

По повод годишнината, в района на службата се проведоха тактически демонстрации, които представиха част от професионалната подготовка и оперативните способности на военнослужещите.

Беше показана и част от бойната техника, с която работят служителите. Звеното в Сливен, в което на служба са 120 военни полицаи, изпълнява широк спектър от задачи – опазване на реда и сигурността във военните формирования, противодействие на престъпността, разследване в рамките на законовите правомощия, охрана и защита на обекти и лица, контрол на военния транспорт и осигуряване на сигурността при провеждането на учения и други мероприятия, обясни директорът на РС „Военна полиция“ – Сливен полк. Митко Митев.

По-случай празника бяха връчени награди за високи постижения и заслуги в работата.

Кметът Стефан Радев бе гост на събитието. Той наблюдава демонстрациите и поздрави личния състав на службата по повод годишнината, като отправи пожелания за здраве, професионални успехи и достойно изпълнение на отговорната мисия.

„35 години е много време, време достатъчно да се изградят традиции и цели поколения да преминат под пагона на Военна полиция в Българската армия и да служат на Републиката. Вашата работа не е под прожекторите на деня, но ви уверявам, че общността ни знае колко е важна мисията ви за сигурността и спокойствието на всички“, заяви кметът Радев.

По повод празника, в рамките на Деня на отворените врати, ученици от Езикова гимназия, имаха възможност отблизо да разгледат и да се запознаят със специализираната бойна техника и действията на Военната полиция.

На честването присъстваха още командири на военни формирования, представители на многонационалната бойна група и други гости.

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