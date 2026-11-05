05.11.2026 15:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: СБР - Котел | България | преди 41 минути | 9

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КОТЕЛ ЕООД

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/във връзка с т.1 и т.10 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители,”Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД

ОБЯВЯВА

І.Процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на 1 кв.м площ в основната сграда на болницата за разполагане на 1 бр. кафе-автомат за топли напитки, както следва:

1.Обект ”Площ с размер до 1 кв.м от междуетажна стълбищна площадка І-ІІ ри етаж на източно стълбище, за разполагане на кафе-автомат;

2. Начална цена и стъпка на наддаване:

Първоначална наемна цена: Предложената от кандидатите в търга месечна наемна цена, не може да бъде по-ниска от 25 /двадесет и пет/ Евро /кв.м. без ДДС. Началната цена е определена, съобразно доклад, изготвен от независим оценител, съобразно чл.29, ал.4 от ППЗПП. Първата стъпка за наддаване не може да бъде по ниска от 10% от началната цена. Наемната цена ще се заплаща ежемесечно, до 10-то число на месеца в касата на болницата.

Стъпка на наддаване: Стъпката на наддаване се определя на 10 % от първоначалната наемна цена, а именно: 25 Евро без ДДС

3.Вид на процедурата- публично оповестен търг с тайно наддаване при закрито заседание.

4. Начин на плащане: Наемната цена следва да се заплаща не по-късно от 10-то число на месеца следващ този на издаване на фактурата от наемодателя, в Евро , в касата на болницата.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: 07.12.2026 г. в сградата на „СБПЛР-Котел“ЕООД от 14,00 ч.

6. Ред за закупуване на тръжна документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване: Тръжна документация се закупува и получава от деловодството на „СБР-Котел“ЕООД на цена от 15 Евро, платими в касата на лечебното заведение.

7. Депозит: В седемдневен срок от получаване на уведомлението за спечелване на търга, наемателят внася в касата на болницата депозит в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. След внасяне на депозита се пристъпва към подписване на договор.

8. Оглед: Всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. след предварителна уговорка със служител на „СБПЛР-Котел“ЕООД, представяне на документ за закупена конкурсна документация и в присъствието на служител от дружеството.

9. Краен срок за приемане на заявления за участие: 12,00 ч. на 07.12.2026 г. в счетоводството на болницата, на адрес : гр.Котел, п.к.8970, ул.“Изворска“ № 85, „СБПЛР-Котел“ ЕООД, които следва да се подадат лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или посредством куриерска служба на адреса на дружеството. Разходите за подаване на предложенията по пощата или чрез куриерска служба са за сметка на участника. В този случай участника следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения адрес преди изтичане на срока за подаване на заявленията. Рискът от забава или загубване на предложенията е за участника.

10. Изискване към участниците: Оферти могат да подават юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон. Площта се отдава за срок от две години, считано от датата на подписване на договора. Разходът за електроенергия се определя допълнително, със споразумителен протокол, и се заплаща от наемателя до 10-то число на месеца, следващ този, в който е извършен разхода.

11.Дата, място и час на провеждане на повторно провеждане на търга: 14.12.2026 г. в сградата на „СБПЛР-Котел“ЕООД от 14.00 ч.

14. За спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена. Търгът ще се проведе и когато е подадено само едно заявление за участие, отговарящо на изискванията на настоящата документация и при условията на т.7 от Приложение №1 към ППЗПП.

Допълнителна информация за процедурата и необходимите документи може да бъде получена в офиса на дружеството или на телефон за контакти 0877300765 и 0895544506

Управител на СБПЛР-Котел ЕООД:/п/

Д-р Григор Малев