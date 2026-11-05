05.11.2026 16:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 25 минути | 43

Домът за стари хора „Света Петка“ в село Баня вече разполага с обновена материална база, модерно оборудване, подобрена достъпност и по-сигурна среда за своите обитатели. На 5 ноември модернизираната сграда беше официално открита с тържествена церемония.

Сред гостите бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и представители на общинската администрация, общински съветници, кметът на село Баня Радомир Велев, представители на фирмите изпълнители и жители на населеното място.

Директорът на Дома Янка Симеонова благодари на всички, допринесли за реализацията на проектите, и връчи почетни плакети. В празничната програма се включиха певчески групи при НЧ „Петко Енев-1932“ – с. Баня, и НЧ „Светлина-1872“ – с. Кортен. За здраве и благополучие беше отслужен и водосвет.

Откриването съвпадна с 30-годишнината от създаването на Дом за стари хора „Света Петка“, която беше отбелязана с празнична торта.

Модернизирането на социалната услуга е извършено по два проекта, финансирани изцяло с безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

По проект BG-RRP-11.010-0080 „Реформиране на Дом за стари хора „Света Петка“, с. Баня, общ. Нова Загора“, на стойност 1 107 637,48 евро, са извършени основни строително-ремонтни дейности. Преустройството на жилищния корпус А осигурява по-функционални помещения и достъпна архитектурна среда, а новият жилищен корпус С е свързан със съществуващия асансьор.

Основно са обновени кухнята и столовата, които вече разполагат с професионално оборудване и ново обзавеждане. Жилищните стаи също са с нови мебели, а системите за спешно повикване и пожароизвестяване повишават сигурността на обитателите.

По втория проект, BG-RRP-13.009-0155, на стойност 107 887,70 евро, е изградена фотоволтаична система с мощност до 30 kWp и система за съхранение на електроенергия с капацитет 61,44 kWh.

За нуждите на Дома е закупен и електрически автомобил, осигурена е зарядна станция с мощност минимум 22 kW и е обособено паркомясто.

С реализирането на двата проекта Домът за стари хора „Света Петка“ разполага с по-добри условия за живот и грижа, както и с по-съвременна работна среда за служителите. Тридесет години след създаването си социалната институция продължава дейността си с обновена база и по-добри възможности да отговаря на потребностите на своите обитатели.