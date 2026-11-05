Цветята на приемствеността – една красива традиция, която свързва поколенията

05.11.2026 16:21 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 11 минути | 0

Днес, 04.11.2026г. учениците от 5 А клас се погрижиха и прибраха цветята, дарени на училището от випускниците 2026 г. с класни ръководители Виолета Милчева и Методи Маринов. Приемствеността между поколенията в училище е невидимата нишка, която свързва миналото, настоящето и бъдещето. Тя е паметта за постигнатото, мъдростта на опита и вдъхновението, което по-младите получават от тези преди тях. Всяко поколение оставя своя следа, предава ценности, мечти и уроци, които продължават да живеят във времето. Защото училището не е просто сграда, а дом на споделените надежди, на израстването и на човешките връзки. Тук поколенията се сменят, но духът остава – жив, силен и вдъхновяващ, за да продължава историята на училището с гордост, обич и вяра в бъдещето!