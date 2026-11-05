05.11.2026 16:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 0

Бързите и навременни полицейските действия, извършени под надзора на Окръжна прокуратура –Сливен, доведоха до задържането на заподозрян за извършване на тежко криминално престъпления през вчерашния ден. Информация за случая, който бързо доби широк обществен отзвук, представиха на брифинг днес началникът на РУ-Сливен главен инспектор Борис Борисов и говорителят на Окръжна прокуратура-Сливен прокурор Ваня Белева.

Сигнал за прието лице с пробадна рана е получен вчера около 14,00 часа от спешния център към МБАЛ „Д-р Ив. Селимински в град Сливен”, представи началната информация за случая гл. инспектор Борисов и обясни следващите стъпки на полицейските служители. Незабавно е изпратени екип от сектор „Криминална полиция” към РУ-Сливен, като при пристигане на място се установява, че лицето е починало- мъж на 33 години без криминални прояви. Установен е очевидец на престъплението като е посочен евентуален извършител. Предприети са съответните действия по задържане на лицето. Изградени са пропускателни пунктове на изходите на града. Същевременно са извършени редица процесуално-следствени действия и множество оперативно издирвателни мероприятия, в хода на които е събрана информация, като към 22,00 часа заподозреният е задържан на територията на община Сливен. Към момента продължават процесуално-следствените действия и работата по случая в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен, уточни началникът на районното управление на полицията в Сливен. От събраните до момента данни двете лица са се познавали, били са в близки приятелски отношения, като най-вероятният мотив за извършеното престъпление е финансов, каза още Борисов. Престъплението е извършено в източната част на вилната зона на град Сливен. По отношение на полицейските действия главен инспектор Борисов беше категоричен: „Ние бяхме на стъпка след извършителя, знаехме посоката в която се движи, с кои хора се среща и как се придвижва.” Изключително добрата мобилизация на полицейския състав доведе до бързото му установяване и задържане.

Говорителят на Окръжна прокуратура прокурор Ваня Белева каза, че лицето е привлечено като обвиняем по чл. 116, ал.1, т.12 от НК за извършено убийство в условията на опасен рецидив, предвид многократните му осъждания. За това престъпление в Наказателния кодекс се предвиждат най-тежките наказания – лишаване от свобода за срок от 10 до 20 години, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна, уточни прокурор Белева и допълни, че по случая се извършват още процесуално - следствени действия. Предстои утре Окръжна прокуратура да поиска неговото постоянно задържане.