05.11.2026 16:36 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 90

5 ноември 2026 г. - Днес AMD, IBM и финансираният от Министерството на енергетиката на САЩ Център за квантови науки (Quantum Science Center) към Националната лаборатория „Оук Ридж“ (ORNL) представиха нова платформа за съвместно проектиране, която обединява квантови процесори и високопроизводителни класически изчислителни конфигурации с цел развитие на устойчиви на грешки квантови изчислителни системи.

Първата инсталация съчетава квантови компютри на IBM със системата Umbra на ORNL, задвижвана от графични процесори AMD Instinct MI355X и процесори AMD EPYC от 5-то поколение, като осигурява класическата изчислителна основа за изследвания в областта на квантовата корекция на грешки и декодирането.

Тази работа подкрепя мисията „Quantum Genesis“ на Министерството на енергетиката и нейната цел – създаване на научно значим квантов компютър до 2028 г.

Допълнителна информация ще намерите в нюзрума на AMD ТУК.