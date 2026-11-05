Сливен, кратки вечерни новини, 05.11.2026 г., четвъртък

05.11.2026 16:25 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 дни | 338

В Сливен за втори път ще гостува световно известният цигулар Светлин Русев, концертът „Светлин Русев – 50 години съвършенство“ ще се състои на 12 ноември от 19:00 часа в зала „Сливен“.

Регионална служба „Военна полиция“ – Сливен отбеляза 35 години от възстановяването си.

Община Сливен и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс организират конкурс за изработка на сурвакници и благотворителен базар, посветени на българските традиции и добротворчеството.

Опасно дърво, проблем с преминаването на автомобили във вилна зона и казус с тротоарно право бяха сред въпросите, поставени пред кмета на Сливен Стефан Радев по време на приемния му ден.

От понеделник, 9 ноември, започва основен ремонт на бул. „Панайот Хитов“ в Сливен.

Заподозрян за убийство в Сливен е задържан снощи около 21:30 часа при спецполицейска акция.

Сливенското село Гавраилово ще отбележи своя празник – Деня на свети архангел Михаил, с тридневна програма от 6 до 8 ноември.